Qarabağdakı terrorçularla mübarizəyə hazırıq - SEPAH generalı

İran Qarabağdakı terrorçularla mübarizəyə hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İran İslam İnqilabi Keşişkçiləri Korpusunun (SEPAH) generalı Rəhim Noyi Əqdəm deyib.



Onun sözlərinə görə, Azərbaycan müraciət edərsə, İran dəstək verməyə hazırdır: “İran hər zaman bölgədə sülhün və qan tökülməməsinin tərəfdarıdır. Rəsmi Bakı Tehrana kömək üçün müraciət edərsə, döyüşçülərimiz Azərbaycan tərəfindən vuruşmağa hər zaman hazırdır”.



Qeyd edək ki, Rəhim Noyi Əqdəm Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan tərəfindən döyüşüb. O, Fəxri fərman və medallarla, həmçinin Heydər Əliyev tərəfindən simvolik qılıncla mükafatlandırılıb.

