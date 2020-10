Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon danışığında son proseslər müzakirə edilib.

Nazirlər bu istiqamətdə apardıqları danışıqlar və görülən işlərlə bağlı bir-birilərini məlumatlandırıblar.



