Ermənistan U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində biabırçı hesabla uduzub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar İsveç yığmasına 0:10 hesabı ilə məğlub olub.

