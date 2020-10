Koronavirusla bağlı SON STATİSTİKA

Dünyada 38 363 705 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-ın onlayn statistikasında qeyd olunur.

Virusdan 1 090 811 xəstə ölüb, 28 850 235 nəfər sağalıb.

Virusa yoluxma sayına görə ilk sıralarda olan dövlətlər ABŞ (8 090 253), Hindistan (7 239 389 nəfər), Braziliya (5 114 823 nəfər) və Rusiyadır (1 326 178 nəfər).

İranda 508 389, Türkiyədə 338 779, Ermənistanda 57 566, Gürcüstanda isə 12 841 nəfərdə koronavirus müəyyən edilib.

Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 42 381 nəfərin 612-si ölüb, 39 468-i sağalıb.

