Türkiyəli məşhur müğənni Murad Boz Azərbaycan Ordusunun Qarabağda torpaqlarını geri qaytarmaq uğrunda keçirdiyi hərbi əməliyyatlara dəstək nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, O, “Instagram” hesabının hekayə bölməsində Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını “Qarabağ” qeydi ilə paylaşıb.

