Erməni ordusunun mayoru Qrişa Tumasyan ordumuz tərəfindən məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni saytlarının verdiyi məlumata görə humanitar atəşkəsi pozan erməni ordusunun mayoru Q.Tumasyan ötən gün məhv edilib.

