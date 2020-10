Türkiyəli repçi Ediz Alfa Azərbaycan ordusuna dəstək verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, repçi “Vur, hadi, Azərbaycan” adlı rep yazaraq ona videoçarx da hazırlayıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

