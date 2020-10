Sosial şəbəkələrdə Trampın rəqs etdiyi görüntülər maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp mitinqdə tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən “Village People” qrupunun Y.M.C.A. mahnısının sədaları altında rəqs edib.

Prezidentin iştirakı ilə olan videolar tədbir iştirakçıları tərəfindən “Twitter” hesabında yerləşdirilib.

Həmin videonu təqdim edirik:

