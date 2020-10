Yelena Sidorenko efirdə KÖVRƏLDİ - Qızım hər gün soruşur ki, atam hanı? - VİDEO

Aparıcı Yelena Sidorenko Xəzər TV-də yayımlanan “Vaxtı gəldi” proqramında cəbhədə olan həyat yoldaşından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sidorenko efirdə göz yaşlarına hakim ola bilməyib. O bildirib ki, artıq bir neçə həftədir həyat yoldaşı cəbhədə xidmət edir:

“Artıq bir neçə həftədir ki, hərbi formada olan istənilən adamı görəndə dayana bilmirəm. Ona görə ki, yoldaşım, hər kəsin qardaşı, atası, oğlu cəbhədədir.

Ona görə yox ki, biz onlardan ötrü qorxuruq. Allah onları özü qoruyur. Allah kiməsə imkan verir ki, o, şəhidlik zirvəsinə ucalsın, bundan gözəl nə ola bilər?

Təbii ki, çətindir, darıxırıq, həssasıq. Qızım körpədir. Hər gün soruşur ki, atam hanı? Məni niyə qucağına almır? Qapını döyəndə eşidirəm qışqırır ki, atam gəlib.''

Həssas müzakirənin görüntüsünü təqdim edirik:

