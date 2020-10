Dünyada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 38 milyonu keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə koronavirus statistikalarını araşdıran ABŞ-ın Cons Hopkins Universiteti məlumat verib.

Universitetin məlumatına görə, hazırda dünyada virusa yoluxanların sayı 38 006 121 nəfər təşkil edir. Pandemiya ərzində dünyada COVID-19-dan 1 083 875 insan ölüb, eyni zamanda virusa yoluxmuş 26 354 211 pasiyent sağalıb.

Koronavirusa ən çox yoluxma ABŞ-da qeydə alınıb.

