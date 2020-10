Azərbaycanda bu gün koronavirus infeksiyasına yeni 369 yoluxma faktı qeydə alınıb, 102 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Son sutkada 4 nəfər COVID-19-dan vəfat edib.

