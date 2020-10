Azərbaycanın 17 günə işğaldan azad etdiyi ərazilərinin - TAM SİYAHISI

Azərbaycan ordusunun işğaldan azad edilən ərazilərinin tam siyahısını təqdim edirik:

27.09.2020 saat 07-36-dan başlayaraq aşağıdakı kəndlərimiz, Hadrut qəsəbəsi və Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edilib

1. Qaraxanbəyli kəndi (Füzuli, 27.09.2020),

2. Qərvənd kəndi (Füzuli, 27.09.2020),

3. Kənd Horadiz (Füzuli, 27.09.2020),

4. Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndi (Füzuli, 27.09.2020),

5. Böyük Mərcanlı kəndi (Cəbrayıl, 27.09.2020),

6. Nüzgar kəndi (Cəbrayıl, 27.09.2020),

7. Şərvəj kəndi (Füzuli, 28.09.2020),

8. Suqovuşan kəndi (Tərtər, 03.10.2020),

9. Talış kəndi (Tərtər, 03.10.2020),

10. Mehdili kəndi (Cəbrayıl, 03.10.2020),

11. Çaxırlı kəndi (Cəbrayıl, 03.10.2020),

12. Aşağı Maralyan kəndi (Cəbrayıl, 03.10.2020),

13. Şəybəy kəndi (Cəbrayıl, 03.10.2020),

14. Quycaq kəndi (Cəbrayıl, 03.10.2020),

15. Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi (Füzuli, 03.10.2020),

16. Cəbrayıl şəhəri (04.10.2020),

17. Karxulu kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020),

18. Şükürbəyli kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020),

19. Çərəkən kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020),

20. Daşkəsən kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020),

21. Horovlu kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020),

22. Mahmudlu kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020),

23. Cəfərabad kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020),

24. Yuxarı Maralyan kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020),

25. Decal kəndi (Cəbrayıl, 04.10.2020),

26. Şıxəli Ağalı kəndi (Cəbrayıl, 05.10.2020),

27. Sarıcalı kəndi (Cəbrayıl, 05.10.2020),

28. Məzrə kəndi (Cəbrayıl, 05.10.2020),

29. Hadrut qəsəbəsi (Xocavənd, 09.10.2020),

30. Çaylı kəndi (Tərtər, 09.10.2020),

31. Yuxarı Güzlək kəndi (Füzuli, 09.10.2020),

32. Görəzilli kəndi (Füzuli, 09.10.2020),

33. Qaracallı kəndi (Cəbrayıl, 09.10.2020),

34. Süleymanlı kəndi (Cəbrayıl, 09.10.2020),

35. Əfəndilər kəndi (Cəbrayıl, 09.10.2020),

36. Sur kəndi (Xocavənd, 09.10.2020),

37. Qaradağlı kəndi (Füzuli rayonu, 14.10.2020)

38. Xatunbulaq kəndi (Füzuli rayonu 14.10.2020)

39. Qarakollu kəndi (Füzuli rayonu 14.10.2020)



40. Bulutan kəndi (Xocavənd rayonu 14.10.2020)

41. Məlkicanlı kəndi (Xocavənd rayonu 14.10.2020)

42. Kəmərtük kəndi (Xocavənd rayonu 14.10.2020)

43. Təkə kəndi (Xocavənd rayonu 14.10.2020)

44. Tağasər kəndi (Xocavənd rayonu 14.10.2020 )

