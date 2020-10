Tanınmış aktyor İlkin Misgərli cəbhəyə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor cəbhəyə yollanması ilə bağlı sosial media hesabında paylaşım edib. O, ''İnstagram'' hesabında hərbi formada olan fotosunu yayımlayaraq "Allah ordumuzu qorusun. İnşallah hər şey yaxşı olacaq" sözlərini qeyd edib.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

