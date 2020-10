Azərbaycanın işğal altında olan Şuşa şəhərinin 80%-dək əhalisi evlərini tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TASS”a yerli administrasiya rəhbəri bildirib. Onun sözlərinə görə, şəhərdə 20-30%-dən çox insan qalmayıb. Onların əksəriyyəti isə orta yaşlı şəxslərdir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Xankəndidə çəkiliş aparan “Mash” teleqram kanalı şəhərin tamamilə boşaldığını əks etdirən reportaj hazırlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.