Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Putin arasında telefon danışığı olub

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng edib.

Tərəflər Türkiyə-Rusiya əlaqələrinin inkişafı üçün atılacaq addımları, Azərbaycan-Ermənistan məsələsini, Suriya və Liviyadakı vəziyyəti də müzakirə ediblər.

Ərdoğan telefon danışığında Azərbaycan ərazisinə hücum edərək yeni böhran yaradan Ermənistanın təxminən 30 ildir davam edən işğalını davamlı hala gətirməyə çalışdığını bildirib. Türkiyənin gərək Minsk qrupundakı statusu, gərəksə də ikili əlaqələr çərçivəsində bu məsələdə qalıcı bir həll yolu tapılmasından yana olduğunu ifadə edib.



