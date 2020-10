Bu günə qədər işğaldan azad olunmuş ərazilər - SİYAHI

Sentyabrın 27-dən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əks-hücum əməliyyatı ilə başlamış döyüşlər nəticəsində onlarla yaşayış məntəqəsi işğaldan azad olub.

Metbuat.az həmin ərazilərin adlarını və azad olma tarixlərini təqdim edir:

14.10.20 Qarabağlı kəndi (Füzuli)

14.10.20 Xatunbulaq kəndi (Füzuli)

14.10.20 Qarakollu kəndi (Füzuli)

14.10.20 Bulutan kəndi (Xocavənd)

14.10.20 Məlikcanlı kəndi (Xocavənd)

14.10.20 Kəmərtük kəndi (Xocavənd)

14.10.20 Təkə kəndi (Xocavənd)

14.10.20 Tağaser kəndi (Xocavənd)



09.10.20 Hadrut qəsəbəsi (Xocavənd)

09.10.20 Yuxarı Güzlək kəndi (Füzuli)

09.10.20 Çaylı kəndi (Tərtər)

09.10.20 Gorazıllı kəndi (Füzuli)

09.10.20 Qışlaq kəndi

09.10.20 Qaracallı kəndi (Cəbrayıl)

09.10.20 Əfəndilər kəndi (Cəbrayıl)

09.10.20 Süleymanlı kəndi (Cəbrayıl)

09.10.20 Sur kəndi (Xocavənd)



05.10.20 Şıxəli Ağalı kəndi (Cəbrayıl)

05.10.20 Sarıcalı kəndi (Cəbrayıl)

05.10.20 Mərzə kəndi (Cəbrayıl)

05.10.20 Bir neçə strateji yüksəkliklər



04.10.20 Cəbrayıl şəhəri

04.10.20 Daşkəsən kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 Decal kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 Karxulu kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 Şükürbəyli kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 Çərəkən kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 Horovlu kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 Mahmudlu kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 Cəfərabad kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 Yuxarı Maralyan (Cəbrayıl)



03.10.20 Suqovuşan (Ağdərə)

03.10.20 Talış kəndi (Tərtər)

03.10.20 Mehdili kəndi (Cəbrayıl)

03.10.20 Çaxırlı kəndi (Cəbrayıl)

03.10.20 Aşağı Maralyan (Cəbrayıl)

03.10.20 Şəybən kəndi (Cəbrayıl)

03.10.20 Quycaq kəndi (Cəbrayıl)



27.09.20 Qaraxanbəyli (Füzuli)

27.09.20 Qərvənd kəndi (Füzuli)

27.09.20 Kənd Horadiz (Füzuli)

27.09.20 Aşağı Əbdülrəhmanlı (Füzuli)

27.09.20 Yuxarı Əbdülrəhmanlı (Füzuli)

27.09.20 Böyük Mərcanlı (Cəbrayıl)

27.09.20 Nüzgar kəndi (Cəbrayıl)

27.09.20 Murovdağı zirvəsi

