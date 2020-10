Ermənistan son sutka ərzində işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ regionunda döyüş əməliyyatları nəticəsində həlak olan hərbçilərin sayını açıqlayıb.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən məlumat verir ki, son sutkada 23 erməni hərbçi həlak olub.

Qeyd edək ki, Ermənistan bu günədək 555 hərbçisinin öldüyünü açıqlayıb.

