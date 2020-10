Elə-belə qurtaran iş deyil, aprel döyüşlərinə fikiriniz getməsin - Erməni əsgərindən ETİRAF / VİDEO

Ermənistan KİV cəbhədə baş verənləri öz oxucularına çatdırmaq üçün tez-tez reportajlar hazırlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu reportajlardan birində erməni əskəri Aram müharibə haqda öz fikirlərini bölüşüb.

" Mən düşünmürəm ki, hər şey belə tez bitəcək. Aprel döyüşlərindən fərqlidir. Məsələ uzanır... İtkilər... o qədər uşaqlar getdi."

Erməni əskərin danışarkən emosional olması, fikirlərini ifadə edə bilmək üçün söz tapmaqda çətinlik çəkməsi Ermənistan ordusunun döyüşlərdəki vəziyyətini əks etdirir. Görünən odur ki, Ermənistan ordusunda ruh düşkünlüyü var artıq hərbçilər də məğlubiyyətin qaçılmaz olduğunu anlamağa başlayıb.

