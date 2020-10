Qarabağda erməni generalı məhv edildi

Azərbaycan ordusunun Dağlıq Qarabağdakı bölmələrinin uğurlu fəaliyyətləri nəticəsində Ermənistan qoşunları ciddi itki verib və cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində geri çəkilmək məcburiyyətində qalıblar.

Armiya.az-ın verdiyi məlumata görə, erməni general-mayor Artak Tonoyan dünən gecə Qarabağda məhv edilib.

A.Tonoyan əvvəllər Ermənistan silahlı qüvvələrinin sülhməramlı qüvvələrinin briqadasına rəhbərlik edib.

O, oktyabrın 13-də Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Qarabağa, cəbhəyə göndərilib və orada Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.