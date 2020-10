Trampın oğlu koronavirusa yoluxdu

ABŞ-ın birinci xanımı Melaniya Tramp deyib ki, 14 yaşlı oğlu Barronun koronavirus (COVID-19) testi müsbət çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Donald və Melaniya cütlüyü virusa yoluxandan sonra onların övladı Barronda heç bir əlamət özünü göstərməyib.

"Xoşbəxtlikdən o, güclüdür və heç bir simptom müşahidə edilməyib".



Melaniya virusa yoluxandan sonra da birinci xanım kimi işlərinin öhdəsindən layiqincə gəldiyini bildirib.

"Çox vaxt özümü yorğun hiss edirdim. Bədən ağrıları, öskürək və baş ağrısı var idi. Mən müalicə əsnasında dərmandan az istifadə edərək üstünlüyü vitaminlərə və sağlam qidalara verdim".

Mənbə:Reuters

