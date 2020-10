Bu gün Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Türkiyəyə iki günlük rəsmi səfərə gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Vladimir Zelenski bir sıra rəsmilərlə, o cümlədən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcək, iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunacaq.



Səfər zamanı Ukrayna və Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığa dair saziş imzalanacaq.

