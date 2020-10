Ermənistan silahlı qüvvələrinin yüksək rütbəli zabiti zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşmən ordusunun hərbi hissə komandiri olan polkovniki Vahan Asatryan məhv edilib.

Bu barədə ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan feysbukda yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.