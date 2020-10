Hadrutun fəthi qondarma rejimin mövcudluğuna son qoydu - Hərbi ekspertdən AÇIQLAMA

“Hadrutun işğaldan azad edilməsi ilə Azərbaycan ordusu Şuşa-Xocavənd istiqamətində hərbi tapşırığın əsas hissəsini yerinə yetirmiş oldular”.

Bu özəl açıqlamanı Metbuat.az-a hərbi ekspert Ramil Məmmədli bildirib.

O əlavə edib ki, Hadrutun işğaldan azad edilməsi Dağlıq Qarabağın cənub istiqamətində Azərbaycan ordusunun güclənməsi deməkdir.

“Hadrutun fəthi ətraf bölgədə strateji yüksəkliklərin xüsusən də Ərgünəş dağı silsiləsinin artıq Azərbaycan ordusunun mövqeylərinə nəzarətində olması deməkdir.

Artıq ordumuz Fizuli şəhəri istiqamətində də istehkamlarını gücləndirmiş oldular. Məsələnin hərbi-siyası tərəfi odur ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində qondarma bir rejimin mövcudluğuna son qoyulmuş oldu ”.

Ekspert bildirdi ki, bununla da ermənilərin iddia etdiyi status- kvo məsələsi bitmiş oldu.

“Ermənilər təsadüfən bu ərazini geri almaq cəhdləri etmirlər. Laçın və Şuşa istiqamətində bəzi hərbi əməliyyatların keçirilməsi baxımından Hadrut əvəzsiz bir yerdir. Məhz bu amillər ermənilərin bu əraziləri yenidən işğal etməyə cəhd göstərməsinə səbəb idi.

Amma ermənilərin bu cəhdi uğursuz nəticələnəcəkdir. Çünki onların qarşısında güclü Azərbaycan ordusu var”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

