Prezident: "Ermənistan bu çirkin siyasət davam edərsə peşman olacaq"

"Ermənistan danışıqlar masası arxasında da səmimi deyil. Ona görə əgər Ermənistan bu çirkin siyasət davam edərsə, onlar özləri peşman olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin NTV televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev söyləyib.

"Mən bu döyüşlərin ilk saatlarından onlara və erməni xalqına müraciət edərək demişdim ki, bu torpaqlardan sülh yolu ilə çıxın, qan tökülməsin, insanlar həlak olmasın. Ancaq təəssüf ki, Ermənistan buna əməl etmir. Bu gün döyüş meydanında Ermənistan ordusunun tam darmadağın olmasında əsas günahkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyidir", - Prezident vurğulayıb.

