"1xGames"də oynayın və hər gün dəyərli hədiyyələr qazanın!

1xGames, uzun müddət brend həvəskarları üçün parlaq duyğular, təəssüratlar və qazanc mənbəyi olan 1xBet`nin unikal oyunlar bölməsidir. Minlərlə oyunçu asudə vaxtlarını şaxələndirmək və qələbənin dadını hiss etmək üçün 1xBet`dən eksklüziv əyləncələr seçirlər

Hər gün pul mükafatları qazanmaq və cekpotları udmaq fürsətindən əlavə olaraq, 1xGames azarkeşləri möhtəşəm smartfonlar və digər texniki yeniliklərin sahibi olmaq şansına malikdilər. BK davamlı olaraq başlatdığı “Gündəlik Games turniri” köməyi ilə.

Orada iştirak etmək üçün 1xGames bölməsindən istənilən oyunu oynamağınız kifayətdir. İstifadəçilər hər mərc üçün xal əldə edirlər. Məsələn, iki dollar üçün - bir xal və yeddi dollar üçün - yeddi xal. Gün ərzində ən çox xal toplamış üç oyunçu qiymətli hədiyyələr qazanır.

4-cü yerdən 15-ci yerə qədər olan iştirakçılar Şanslı Təkər fırlanmasını əldə edirlər, və bunun sayəsində pulsuz oyunlar, keşbək və ya mərcin ikiqatını qazana bilərlər!

Cari və əvvəlki günlər üçün turnir cədvəlini aksiya səhifəsində tapa bilərsiniz. Xallar real vaxtda yenilənir, belə ki oyunçular uğurlarını və turnirin vəziyyətini görə bilərlər.

Həmçinin aksiya səhifəsində bu gün hansı mükafatın oynanılmasını görə bilərsiniz - oyun konsolu, ən son iPhone modeli və ya başqa bir əla gadget.

1xGames`də oynayın və 1xBet`dən möhtəşəm hədiyyələr qazanın!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.