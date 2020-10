Ermənilərin atdığı raketlər İran ərazisinə düşdü - FOTO

Ermənilərin atdığı raketlər İran ərazisinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, raketlərdən biri İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin Heris şəhərinin Ağa Əlilu kəndinə, digəri isə Güney Azərbaycanın Qulubəyli kəndinə düşüb.

İlk hadisə barədə mediaya açıqlama verən Heris şəhərinin fərmandarı Əlirza Xakpur deyib ki, raket oktyabrın 13-də günorta saat 15:00 radələrində Ağa Əlilu kəndinin əkin sahələrinə düşüb:

"Təəssüflər olsun ki, Qarabağ bölgəsində gedən savaşa görə, Ağa Əlilu kəndinə bir raket düşüb. Raketin kəndin əkin sahəsinə düşməsi səbəbilə ölən və yaralanan yoxdur və hazırda məsələ araşdırılır”, - deyə Heris şəhərinin fərmandarı Əlirza Xakpur bəyan edib.

Heris şəhəri Təbrizin şimal-şərq istiqamətinin 70 kilometrliyində yerləşir.

ANT-nin məlumatına görə, erməni silahlılarının atdığı, Güney Azərbaycanın Qulubəyli kəndinə düşmüş digər raket isə yaşlı kişinin xəsarət almasına səbəb olub.

Hazırda həmin ərazidə xilasetmə işləri aparılır. oxu.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.