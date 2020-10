2020-ci il 19 oktyabr tarixindən 2 noyabr tarixinədək ölkə üzrə bütün təhsil müəssisələrində tətil elan olunur.

Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.