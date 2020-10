Dövlət qurumlarında iş qrafiki dəyişdirildi - RƏSMİ

Ölkəmizdə koronavirusa yoluxmanın yenidən artması ilə əlaqədar, “Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq Qərarına əsasən, dövlət qurumlarında çalışan işçilərin say həddi 30 faizədək azaldılaraq, digər əməkdaşlar məsafədən iş rejiminə keçirilir.

Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, özəl sektorda və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən qurum və təşkilatlara eyni qaydanın tətbiq edilməsi tövsiyə olunur.

