Hazırda insanlar işlərinə davam edirlər, koronavirusun artması ilə əlaqədar iş yerləri bağlanmır, məvaciblər verilir və iqtisadi təsir hələlik yoxdur. Buna görə də təhsil haqqlarına güzəşt nəzərdə tutulmur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu mətbuat konfransında Təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.

O bildirib ki, həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin dövlət tərəfindən ödənilir və bu say artırılacaqdır.

