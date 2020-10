Bəzi peyvəndlərin insanlar üzərində tətbiqi uğurlu olmur - Yaqut Qarayeva

Biz dünyada gedən prosesləri diqqətlə izləyirik. Hansı peyvənd namizəd olacaq bu barədə fikir bildirmək çox tezdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) şöbə müdiri Yaqut Qarayeva Nazirlər Kabienti yanında Operativ Qərargahın birifinqində bildirib.

Y.Qarayeva qeyd edib ki, bəzi peyvənd namizədlərilə bağlı 1-ci, 2-ci etpada müsbət nəticələr əldə edilsə də, insanlar üzərində tətbiqi uğurlu olmur:

“Biz ölkə olaraq bütün prosesləri izləyirik. Əgər belə vaksin olacaqsa, əmin olun ki, biz ilk sıralarda olacaq ölkələrdən olacağıq”

