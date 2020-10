Ukraynada azərbaycanlıların təşkilatçılığı ilə əsgərlərimizə yardım aksiyası başladılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əslən Azərbaycandan olan dünyaca məşhur fitnes-model Bahar Nəbiyeva həmin təşəbbüsə qoşulub.

O, yardım aksiyasından olan görüntüləri sosial şəbəkə hesabında Azərbaycan bayraqlarını əlavə edərək paylaşıb.

Qeyd edək ki, Bahar Nəbiyeva “İnstagram” fenomenidir. O, Ukraynada yaşayır.

