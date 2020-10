Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaqda davam edir.

Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Füzuli rayonlarının ərazilərini atəşə tutmaqda davam edir.

