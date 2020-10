Vaksinlə bağlı vəziyyət nə yerdədir? - AÇIQLAMA

"Azərbaycan COVİD-19 vaksini ilə bağlı prosesləri yaxından izləyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in şöbə müdiri Yaqut Qarayeva deyib.

O bildirib ki, indidən hansı vaksinin uğurlu olacağını demək, yaxud nə zaman hazır olacağını bildirmək mümkün deyil: "Ölkə olaraq bütün proseslərin iştirakçısıyıq, hansı vaksin təsdiqlənərsə, əmin olun ki, onu ölkəmizə gətirəcəyik. Rusiyada hazırlanan vaksinlə bağlı beynəlxalq mütəxəssislərin rəyi hazırlanır. Təsdiqlənərsə, Azərbaycan da bununla bağlı düşünə bilər”.

