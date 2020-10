Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistan silahlı qüvvələri Ordubad rayonu ərazisinə raket zərbəsi endirib.

Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinin rayondan yaydığı görüntüləri təqdim edir:





