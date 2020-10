“Oktyabrın 18-i, Müstəqillik Günü bizim üçün çox əzizdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “A Haber” kanalına müsahibəsində deyib.

“Amma bu müddət ərzində mən heç vaxt Ordu qarşısında “bu tarixdə filan yeri alacaqsan” tapşırığı qoymamışam. Bəzi kəndlər haqqında biz bu gün də məlumat verə bilərik və bəlkə də olacaq. Amma xoş xəbərin oktyabrın 17-si, 18-i və ya 19-u verilməsi vacib deyil”, -deyə dövlət başçısı bildirib.

