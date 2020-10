Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə Gəncə şəhərini atəşə tutublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə dəqiqə əvvəl şəhərdə ardıcıl partlayış səsi eşidilib.

İlkin məlumata görə, mərmilərdən biri yaşayış evinə düşüb. Dağntılar altında qalan və ölənlərin olduğu bildirilir.

