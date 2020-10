"Gəncədə mülki şəxslər arasında itkilərin olduğu bildirilir" - Hikmət Hacıyev

Gəncədə mülki şəxslər arasında itkilərin olduğu bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter” hesabında yazıb.

“Ermənistana yeni raket sistemləri gətirildi. Bundan dərhal sonra onlar Azərbaycan şəhərlərindəki mülki insanlara xain və qəddarcasına hücum etməyə başladılar. Gəncədə mülki şəxslər arasında itkilərin olduğu bildirilir. Ermənistan dövləti terror siyasətinin təzühürüdür”, - o bildirib.

