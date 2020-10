Düşmənin Gəncəyə raket hücumu zamanı 20-dən çox ev dağılıb.

Bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter” hesabında yazıb.

“Azərbaycanın ikinci böyük şəhərində mülki şəxslər Ermənistanın raket hücumuna məruz qalırlar. Humanitar atəşkəsə dair vicdansız çağırışlar edənlər Ermənistanın bu hərbi cinayətlərini görməlidir. İlkin məlumata görə, 20-dən çox ev dağıdılıb”, - o bildirib.

