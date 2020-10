Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu nəticəsində ilkin məlumata görə 35 mülki şəxs yaralanıb, 5 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Tvitter səhifəsində paylaşıb.

Ölənlərdən 2-si uşaqdır. Hadisə yerində təcili yardım işləri davam etdirilir.

