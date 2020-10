Gəncənin düşmən tərəfindən vurulma anı - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, gecə saatlarında Gəncə şəhəri növbəti dəfə Ermənistan silahlı birləşmələrinin raket hücumuna məruz qalıb. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib ki, ilkin məlumatlarda hadisə nəticəsində ikisi uşaq olmaqla 5 nəfərin həlak olduğu, 35 nəfərin yaralandığı qeyd edilir. Gəncənin düşmən tərəfindən vurulma anının görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

