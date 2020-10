Füzuli şəhəri və Füzuli rayonunun daha bir neçə kəndi işğaldan azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciəti zamanı deyib.

