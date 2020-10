Düşmənin məhv edilmiş texnikasının SAYI - SİYAHI

"Məhv edilmiş Ermənistan texnikası: tank 234 ədəd məhv edilib; 36 tank hərbi qənimət kimi götürülüb; piyadaların döyüş maşını – 49-u məhv edilib, 24-ü hərbi qənimət kimi götürülüb; özüyeriyən artilleriya qurğusu – 16 ədəd məhv edilib, müxtəlif çaplı toplar – 190; “Uraqan” sistemi – 2, TOS odsaçan – 1, əməliyyat-taktiki raket kompleksi “Elbrus” – 2, Toçka-U – 1; OSA zenit-raket kompleksi – 35; TOR zenit-raket kompleksi – 3, KUB və KRUQ zenit-raket kompleksi – 3; radio-elektrik mübarizə sistemləri – 9; S-300 zenit-raket kompleksi – 2, yük avtomobilləri 196-sı məhv edilib, 98-i qənimət kimi götürülüb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciəti zamanı deyib.

“Hər bir adam, hər bir mütəxəssis bu texnikanın qiymətini açıq mətbuatdan götürə bilər”, - Prezident əlavə edib.

