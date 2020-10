"Ermənistan müharibə cinayətləri və mülki şəxsləri öldürməyə davam edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu "Twitter" hesabında yazıb.

"Ermənistan uşaq böyük demədən günahsız insanları öldürür, bu vəhşiliyə qarşı susmaq bu cinayətlərin bir hissəsi olmaq deməkdir. İnsanlıqdan nəsibini almayanlar işlədikləri günahlara görə cavab verəcəklər. Can Azərbaycanın hər zaman yanındayıq", - deyə Türkiyə XİN başçısı bildirib.

