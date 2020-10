“15 yaşlı Nigar Əsgərovanın sabah ad günü olacaqdı. Nigar Gəncə şəhəri 29 nömrəli tam orta məktəbin 10-cu sinfində təhsil alırdı. Bu gecə işğalçı Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu nəticəsində evləri başına uçdu və Nigar balamız həlak oldu”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil naziri Emin Əmrullayev sosial şəbəkədə paylaşımında yazıb.

O qeyd edib ki, düşmən təcavüzü nəticəsində artıq 4 məktəblimiz həlak olub:

“Həlak olanlara Allahdan rəhmət, yaralılarımıza isə şəfa diləyirik!”

