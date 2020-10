“The Guardian” Gəncə terrorundan yazdı - FOTOLAR

“The Guardian” nəşri işğalçı Ermənistan ordusunun Azərbaycanın iri şəhərlərini, yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutması ilə əlaqədar məqalə dərc edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin məqalədə günahsız dinc əhaliyə qarşı xain hücumun gecə, insanların çoxunun yatan vaxtında baş verdiyini vurğulanıb.

“Gecə baş verən hücumdan sonra insanlar ev paltarında, ayaqyalın, şok vəziyyətində çölə çıxıblar. Şahidlərdən biri bildirdi ki, dəqiqələr içində dağıntılar altından körpə uşağın, iki qadının və dörd kişinin meyiti çıxarılıb.



Məqalədə faciənin miqyasından danışılarkən, xilasedicilərin ağır və məsuliyyətli işlərindən də söz açılıb:



“Xilasedicilər dağıntıların altında qalanların səslərin eşidilməsi üçün sakinləri sakitliyə çağırmaq məcburiyyətində idilər”.



Məqalədə o da xatırladılır ki, Gəncəyə ilk raket hücumu bundan altı gün əvvəl, şəhərin başqa bir məhəlləsinə olmuşdu. Həmin vaxt 10 dinc sakin həyatını itirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.