“Türkiyə-İsrail raketlərinin dəqiqliyi +/- 1 metrdir. Onlar erməni əsgərlərinin qazdığı hər kiçik dəliyi vururlar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Almaniyanın araşdırmaçı jurnalisti, “Bild” nəşrinin Siyasət şöbəsinin məsul redaktoru Yulian Röpke "Twitter"dəki hesabında yazıb.

“Yenə də deyirəm, bu cür döyüşə qarşı müdafiə imkanınız yoxdursa, bütün ordunu fəda etməkdənsə, təslim olmarını tövsiyə edirəm”, - o vurğulayıb.

