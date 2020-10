Erməni futbolçu Erik Saryan Dağlıq Qarabağdakı döyüşlərdə məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yarımmüdafiəçisi olduğu “Lokomotiv” futbol klubu məlumat yayıb.



Döyüşlərə qatılan 18 yaşlı Saryan Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.