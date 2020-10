Hikmət Mirzəyevə general-leytenant rütbəsi verildi

General-mayor Hikmət Mirzəyevə general-leytenant ali hərbi rütbəsi verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 17-də bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.



Qeyd edək ki, Hikmət Mirzəyev Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanıdır. Hikmət Mirzəyev Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın işğalından azad edilməsi uğrunda aparılan hərbi əməliyyatların rəhbərlərindən biridir. O, Cəbrayıl rayonunun 27 ildən sonra işğaldan azad olunması əməliyyatına başçılıq edib.

