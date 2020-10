Düşmənin yanacaq-sürtkü materialları və döyüş sursatı anbarları aviasiya zərbələri ilə darmadağın edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

