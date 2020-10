Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva Gəncədə həlak olmuş şəxslərin yaxınları, yaralanmış və zərərçəkmiş şəhər sakinləri ilə görüşüb.

Ombudsman Aparatından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Ombudsman həmçinin hər iki valideyni dağıntılar altında qalan və hazırda taleləri barədə məlumat olmayan yaralanmış uşağa baş çəkib. 2 uşağın isə taleyi barədə hələ də məlumat yoxdur.

